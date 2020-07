Deutscher Ex-Teamspieler Helmes neuer Co-Trainer der Admira

Die Admira hat den ehemaligen deutschen Fußball-Teamspieler Patrick Helmes als Co-Trainer verpflichtet. Der 36-Jährige wird auch die Admira Juniors in der Regionalliga als Chefcoach betreuen, wie die Südstädter am Montag bekannt gaben. Helmes unterzeichnete beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2022. Der 13-fache Internationale arbeitete zuletzt als U15-Trainer bei Bayer Leverkusen.

"Die neue Strategie und Zielsetzung des FC Flyeralarm haben mich keine Sekunde zögern lassen, bei diesem Projekt mitwirken zu wollen. Die Admira will verstärkt auf den Nachwuchs setzen, die Durchlässigkeit zu den Profis optimieren. Dabei will ich meine Erfahrung einbringen", meinte Helmes in einer Aussendung. Der Ex-Stürmer spielte als Profi für Köln, Wolfsburg und Leverkusen. Er nahm am Montag seine neue Arbeit auf.