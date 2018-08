Deutscher bei Motorradunfall in Tirol tödlich verletzt

Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland hat sich am Freitag bei einem Unfall in Prutz in Tirol (Bezirk Landeck) tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann war auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und dadurch zu Sturz gekommen. Er schlitterte daraufhin die Straße entlang und prallte schließlich laut Polizei mit großer Wucht gegen einen Leitschienensteher.

Der Biker war gegen 15.30 Uhr auf der Reschenstraße (B180) in Richtung Landeck unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Nachdem der Deutsche mehrere vor ihm fahrende Pkw überholt hatte, ordnete er sich wieder auf dem rechten Fahrstreifen ein und geriet dann ins Schleudern. Der 61-Jährige zog sich bei dem Aufprall tödliche Verletzungen zu. Die Reschenstraße musste im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde gesperrt werden.