Deutscher Baron versucht die Ländle-Gams zu schützen

Der Gams in Vorarlberg wird immer mehr der Raum zum Leben genommen. Der Deutsche Baron Eberhard von Gemmingen-Hornberg hat es sich zum Ziel gesetzt, die Gämse zu schützen und sie so für kommende Generationen zu erhalten.

Die gemeinnützige Stiftung Gamsfreiheit widmet sich in ihrem ersten Projekt dem Gamswild in Vorarlberg. In Kooperation mit der Vorarlberger Jägerschaft werden wissenschaftlich gesicherte Fakten erhoben, um neue Überlebensstrategien für das Gamswild zu finden.