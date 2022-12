Deutsche Wirtschaft und Gewerkschaften fordern mehr Zuzug

Wirtschaft und Gewerkschaft fordern für das 2023 umfassende Weichenstellungen für einen viel einfacheren Zuzug von Arbeits- und Fachkräften nach Deutschland. "Wir sollten alle diejenigen, die zu uns kommen wollen und die wir brauchen, mit offenen Armen und Respekt empfangen", sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger der Deutschen Presse-Agentur. DGB-Chefin Yasmin Fahimi meinte: "Wir müssen wegkommen von der Prüfungskultur hin zu einer Ermöglichungs- und Willkommenskultur."

"Mit den Eckpunkten der Bundesregierung können wir zunächst einmal sehr gut leben", sagte Fahimi. "Ich hoffe, in der Ressortabstimmung wird das jetzt vernünftig umgesetzt." Begrüßenswert sei etwa, dass sich Deutschland auch um junge Potenziale bemühen wolle, die noch nicht mit der Ausbildung fertig seien. "Alle diese Menschen dürfen nicht vor bürokratische Hürden gestellt werden."

Spitzenvertreter der Wirtschaft machten auf die "aus der Zeit gefallenen Verfahren" sowie die "innere Einstellung in einigen Behörden" aufmerksam, wie DIHK-Präsident Peter Adrian sagte. "Auf dem Weg der Einwanderung von Fachkräften gibt es noch viele Hürden", sagte Adrian.

Der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Holger Schwannecke, erklärte der dpa: "In Deutschland wird vielfach eher sehr skeptisch alles das gesehen, was von außen kommt - wohl wissend, dass wir allein mit inländischem Potenzial nicht genügend Fachkräfte für die Betriebe und Unternehmen haben werden." Nötig sei eine andere Einstellung - "auch bei der Arbeitsverwaltung und den Ausländerbehörden", sagte Schwannecke. Die Eckpunkte der Regierung gingen in die richtige Richtung. Auch für einfache Tätigkeiten fänden die Betriebe oft keine Arbeitskräfte mehr.