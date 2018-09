Deutsche Verbraucherschutzministerin tappte in Roamingfalle

In Deutschland ist ausgerechnet Verbraucherschutzministerin Katarina Barley (SPD) in eine Kostenfalle bei den EU-Regeln fürs grenzüberschreitende Telefonieren und Surfen getappt. Sie bekam eine Rechnung über rund 400 Euro. Nun macht sie sich nun für Korrekturen stark.

Zwar kostet EU-weit das Telefonieren vom EU-Ausland nach Hause im Urlaub inzwischen genauso so viel wie im Inland. “Aber das gilt nicht für das Telefonieren von zu Hause in ein anderes EU-Land.” Das könne dann sehr teuer werden. “Hier ist Aufklärung wichtig”, sagte Barley der dpa. Barley telefoniert viel in die Niederlande, seitdem sie mit dem Basketball-Trainer Marco van den Berg liiert ist, der in Amsterdam arbeitet und zuvor den Zweitligisten Römerstrom Gladiators Trier trainiert hatte.