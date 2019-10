Deutsche Thomas Cook sagte Reisen bis Ende Dezember ab

Die deutsche Thomas Cook sagt alle Reisen bis Ende Dezember ab. "Reisen mit Abreisedatum bis einschließlich 31.12.2019 können, auch wenn sie teilweise oder gänzlich bezahlt wurden, aus insolvenzrechtlichen Gründen nicht angetreten werden", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Kunden würden umgehend darüber informiert. Bei Thomas Cook Austria wurden alle Reisen ab dem 1. November gestrichen.

Von dem Reise-Stopp in Deutschland betroffen sind die Veranstaltermarken Thomas Cook Signature, Thomas Cook Signature Finest Selection, Neckermann Reisen, Öger, Bucher Reisen und Air Marin. Das deutsche Unternehmen wolle "größere Planungssicherheit insbesondere über die Weihnachtsfeiertage schaffen", so das Unternehmen. Für Reisen ab dem 1. Jänner 2020 werde in Abstimmung mit der Insolvenzverwaltung die weitere Vorgehensweise geprüft.