Deutsche Rezession zieht auch Mittel-Osteuropa nach unten

In seiner Herbstprognose für die kommenden zwei Jahre hat das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) die Wachstumserwartungen für Mittel-, Ost- und Südosteuropa (MOSOE) deutlich nach unten korrigiert: Für das laufende Jahr erwarten die wiiw-Ökonomen für die EU-Länder der Region jetzt nur noch ein durchschnittliches Wachstum von 0,6 Prozent, was ungefähr der prognostizierten Eurozonen-Wachstumsrate von 0,5 Prozent entspricht.

Besserung ist für die EU-Mitglieder in der Region 2024 in Sicht. Im kommenden Jahr prognostiziert das wiiw für sie ein durchschnittliches Wachstum von 2,5 Prozent, ausgehend von einem niedrigen Niveau und unterstützt von teilweise hohen Überweisungen aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds.

Belastend wirkt sich derzeit vor allem die Rezession in Deutschland und die allgemeine Konjunkturschwäche in der Eurozone aus. Besonders Polen, Tschechien und Ungarn sind laut wiiw heuer im 2. Quartal wirtschaftlich geschrumpft - und diese Entwicklung könnte sich bei einer möglichen Rezession in der gesamten Eurozone noch verschärfen. Dies sei vor allem für die eng mit der schwächelnden deutschen Industrie verbundenen Visegrád-Staaten von Bedeutung, betont wiiw-Ökonom Branimir Jovanović. "Der traditionelle Wachstumsvorsprung der Ostmitteleuropäer gegenüber Westeuropa dürfte damit in vielen Ländern zumindest für den Moment dahin sein", meint Jovanović.