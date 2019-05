Deutsche NADA führt Verfahren gegen Eisschnellläufer Lehmann

Die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland hat ein Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Eisschnellläufer Robert Lehmann-Dolle eingeleitet. Das teilte die NADA am Freitag mit. Grund ist ein möglicher Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen. Zuvor hatte die ARD-Doping-Redaktion berichtet, dass Lehmann-Dolle in die Blutdoping-Affäre um den Erfurter Mediziner Mark S. verwickelt sein soll.

“Aufgrund eines Whistleblowerhinweises und in enger Zusammenarbeit mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft München I erhielt die NADA Erkenntnisse bezüglich eines möglichen Dopingverstoßes von Herrn Lehmann-Dolle in einem sportrechtlich nicht rechtsverjährten Zeitraum vor 2015”, hieß es von der NADA. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen der NADA in den vergangenen Wochen hätten den Verdacht verdichtet.