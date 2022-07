Djokovic kämpft sich gegen Sinner ins Wimbledon-Halbfinale

Titelverteidiger Novak Djokovic ist mit Mühe ins Halbfinale des Tennisturniers von Wimbledon eingezogen. Der topgesetzte Serbe lag gegen Jannik Sinner mit 0:2 im Hintertreffen, ehe er aufdrehte und nach gut dreieinhalb Stunden doch noch mit 5:7,2:6,6:3,6:2,6:2 gewann. Bei den Frauen erreichte sensationell Tatjana Maria die Runde der besten vier, sie besiegte im deutschen Duell Jule Niemeier 4:6,6:2,7:5.

Djokovic wurde zwischenzeitlich vom erst 20-jährigen Italiener, der Nummer 13 der Welt, regelrecht an die Wand gespielt. Nach einem nervösen Start und einem 1:4-Rückstand gewann Sinner zwölf der folgenden 15 Games. Er konnte das hohe Tempo aber nicht durchziehen, während der zuvor zu passive Djokovic immer mehr die Ballwechsel bestimmte. Der junge Südtiroler lag in den Sätzen drei bis fünf jeweils schnell mit einem Break zurück und verpasste schließlich seinen ersten Halbfinal-Einzug bei einem Grand-Slam-Turnier.

"Er war in den ersten zwei Sätzen der bessere Spieler. Ich habe mich erfrischt und habe ein kleines Motivationsgespräch mit meinem Spiegelbild geführt", sagte Djokovic über eine entscheidende Toilettenpause. Der 35-Jährige steht in Wimbledon zum elften Mal im Halbfinale, in dem er am Freitag auf den Sieger der Partie zwischen dem Briten Cameron Norrie und David Goffin aus Belgien trifft.