Deutsche Linke will Fluggesellschaften verstaatlichen

Als Antwort auf den Klimawandel hat der Chef der deutschen Linken, Bernd Riexinger, die Verstaatlichung von Fluggesellschaften gefordert. "Dass Flugreisen unverantwortlich billig geworden sind, hängt auch damit zusammen, dass man den Flugverkehr privatisiert hat", sagte Riexinger den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben).

"Fluggesellschaften gehören in staatliche Hand - genauso wie die Energieversorgung oder die Bahn", so Riexinger. Was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben könne, dürfe "nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben".