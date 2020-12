Deutsche Kultur benötigt doppelt soviel Corona-Hilfe

Die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters will nach den ersten Stützungsprogrammen neue Milliarden-Hilfen für die coronabedingt darbende Kultur. "Ein Großteil der Programme ist weit überzeichnet", sagte die CDU-Politikerin der dpa. "Wir brauchen vermutlich mindestens doppelt soviel Geld, zumal die eine Milliarde Euro eine Antwort auf die ersten Schließungen im Frühjahr war, bei der wir den zweiten, deutlich längeren Lockdown noch gar nicht eingepreist hatten."

Der Bund hatte im Sommer für die Kultur ein eigenes Programm in Höhe von einer Milliarde Euro aufgelegt. In der aktuellen Situation sind Kulturschaffende auf allgemeine Unterstützung in den Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern angewiesen.