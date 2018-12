Deutsche Industrie schwächelt - Aber Besserung in Sicht

Die deutsche Industrie ächzt unter anhaltenden Problemen im Autosektor sowie einer schwachen Konsumgüter- und Energieproduktion. Laut Experten ist aber Besserung in Sicht. Die Gesamtherstellung lag im Oktober um 0,5 Prozent unter dem Niveau des Vormonats, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

Über alle Sektoren hinweg wurden Rückgänge verzeichnet, vor allem in der Energiewirtschaft mit einem Minus gegenüber dem Vormonat von 3,2 Prozent. Bei der eng gefassten Industrieproduktion ging es um 0,4 Prozent bergab, wobei die Konsumgüterproduktion um 3,2 Prozent nachgab. Die Produktion in der Bauwirtschaft lag um 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vormonats.

Besserung ist aber in Sicht. Zahlen vom Donnerstag zufolge sind im Auto-Sektor die Aufträge im Oktober wieder um gut 4 Prozent gestiegen. Jack Allen, Experte beim Analysehaus Capital Economics, erwartet daher in den kommenden Monaten in diesem Sektor einen deutlichen Produktionszuwachs. Insgesamt konnte die deutsche Industrie den dritten Monat in Folge einen Auftragszuwachs verbuchen. Grund für Furcht vor einer Rezession gibt es daher Gitzel zufolge nicht.