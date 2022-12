Deutsche Händler vom Weihnachtsgeschäft bisher enttäuscht

Das Weihnachtsgeschäft im deutschen Einzelhandel hat in der Woche vor dem zweiten Advent zwar etwas zugelegt, läuft aber nach wie vor nicht wie erhofft. Laut einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland sind 40 Prozent der Händlerinnen und Händler unzufrieden mit der Umsatzentwicklung. In der Woche vor dem ersten Advent galt das für gut die Hälfte.

In Österreich hingegen übten sich die Händler in Optimismus. In Vorarlberg etwa hieß es, eine Kaufzurückhaltung sei trotz Teuerung nicht festzustellen. Auch in den anderen Bundesländern zeigte man sich mit der Kundenfrequenz an den Einkaufssamstagen bisher zufrieden.