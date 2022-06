Deutsche Grüne neue ÖH-Chefin

Die 22-jährige Politikwissenschafts-Studentin Keya Baier (Grüne und Alternative StudentInnen/GRAS) ist am Freitag Nachmittag zur neuen Vorsitzenden der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) gewählt worden. Sie löst zur Halbzeit der zweijährigen Amtsperiode wie im Koalitionsvertrag vereinbart die bisherige ÖH-Chefin Sara Velic (Verband Sozialistischer StudentInnen/VSStÖ) ab. Derzeit wird die ÖH von einer linken Koalition aus VSStÖ, GRAS und Fachschaftslisten dominiert.

Baier wurde am 3. Oktober 1999 in Berlin geboren und wuchs im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein auf. Ihre ÖH-Karriere startete sie an der Uni Salzburg, wo sie 2019 zur ÖH-Chefin gewählt wurde. 2021 kandidierte sie als GRAS-Spitzenkandidatin bei den bundesweiten ÖH-Wahlen und fungierte seit Mitte 2021 als stellvertretende ÖH-Vorsitzende. Ihr Bachelor-Studium der Politikwissenschaften an der Uni Salzburg hat Baier mittlerweile abgeschlossen und absolviert derzeit das dazugehörige Master-Studium an der Uni Wien.