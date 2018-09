Deutsche Grüne kritisierte Kurz vor Berlin-Besuch

Vor dem Besuch von Sebastian Kurz (ÖVP) in Berlin haben die deutschen Grünen den österreichischen Bundeskanzler kritisiert. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel müsse "ihre Handlungsfähigkeit beweisen, und Kurz muss sich entscheiden, ob er bei dieser Koalition der Anständigen dabei ist oder lieber mit Orban, Seehofer und Co. nur blockiert", meinte die Europapolitik-Sprecherin Franziska Brantner.

Kurz trifft am Sonntagabend mit Merkel zusammen, am Montagvormittag tauscht er sich in Paris mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aus. Unmittelbarer Anlass ist der EU-Sondergipfel am Mittwoch und Donnerstag in Salzburg.