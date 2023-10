Deutsche Gasspeicher-Betreiber: Keine Entwarnung für Winter

Die Gasspeicher-Betreiber in Deutschland geben trotz hoher Füllstände keine Entwarnung für die Versorgungslage im kommenden Winter. Die Gasspeicher seien zwar zu 97 Prozent gefüllt, die Gefahr einer Gasmangellage im Winter bleibe aber bestehen, teilte die Initiative Energien Speichern (INES) am Donnerstag mit.

Die österreichischen Speicher, die verhältnismäßig sehr groß sind, sind aktuell zu mehr als 96 Prozent gefüllt. Das Fassungsvermögen der österreichischen Speicher ist in etwa so groß wie Jahresverbrauch an Gas. Europaweit und in Deutschland decken die Gasspeicherkapazitäten rund 30 Prozent des Jahresverbrauchs.