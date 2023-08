Deutsche Firmen drosseln Produktion

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Juni überraschend stark gedrosselt. Damit schüren anhaltend trübe Wirtschaftsdaten die Debatte um Konjunkturhilfen der deutschen Regierung. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen um 1,5 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Fachleute hatten nur mit minus 0,5 Prozent gerechnet.

Die angeschlagene Industrie hat sich zuletzt mit einer überraschend hohen Zahl an Bestellungen etwas erholt - auch wegen Großaufträgen aus der Luft- und Raumfahrtbranche. Ihre Aufträge legten im Juni um 7,0 Prozent zum Vormonat zu und damit so stark wie seit drei Jahren nicht mehr.

Allerdings deuten Frühindikatoren wie das Ifo-Geschäftsklima darauf hin, dass die drei Quartale in Folge nicht mehr gewachsene deutsche Wirtschaft nach wie vor in einer Konjunkturflaute steckt. So meldete die Baubranche - die unter hohen Zinsen und einer Auftragsflaute leidet - im Juni einen Produktionsrückgang von 2,8 Prozent. Die Energieversorger stellten hingegen 0,6 Prozent mehr her als im Monat davor. DIHK-Experte Zenzen sieht dies aber nur als "schwachen Trost", denn hier liege die Produktion um gut 12 Prozent unter Vorjahr.