Deutsche Bundesbank: Privater Konsum beflügelt Konjunktur

Der von der Pandemie ausgebremste private Konsum dürfte nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank nun zu einem kräftigen Treiber für den Wirtschaftsaufschwung werden. "Im laufenden Sommerhalbjahr sollte sich der private Konsum schnell erholen", erklärt die Notenbank in ihrem am Montag vorgelegten Monatsbericht für den Juni. Die Ökonomen der Bundesbank gehen davon aus, dass sich das starke Wirtschaftswachstum nach dem Corona-Tiefschlag erst im Jahr 2023 abschwächen wird.

In einer Umfrage der Bundesbank im März dieses Jahres gab die Hälfte der 2.402 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, in den vorangegangenen zwölf Monaten am Monatsende im Durchschnitt mehr Geld übriggehabt zu haben als vor der Pandemie. Viele Volkswirte rechnen damit, dass Verbraucher in den kommenden Monaten zumindest einen Teil aufgeschobener Anschaffungen, Reisen und Unternehmungen nachholen werden - und damit die Konjunktur anschieben.