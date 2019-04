Deutsche bekommt kein Pflegegeld

Die deutsche Staatsbürgerin erlitt im Februar 2016 einen Schlaganfall. Die Patientin wurde im Landeskrankenhaus Feldkirch zwei Wochen lang medizinisch versorgt. Seit ihrer Entlassung aus dem Spital hat sie ihren Hauptwohnsitz in Vorarlberg.

Die in Österreich lebende Deutsche stellte im April 2016 bei der österreichischen Pensionsversicherungsanstalt (PVA) einen Antrag auf Gewährung von monatlichem Pflegegeld der Stufe 3. Die PVA lehnte den Antrag ab, weil keine Anspruchsberechtigung vorliege. Daraufhin klagte die Frau am Landesgericht Feldkirch die PVA.

In dritter und letzter Instanz wurde in dem Sozialrechtsverfahren nun am Obersten Gerichtshof (OGH) entschieden, dass nach EU-Recht nicht Österreich, sondern Spanien für die allfällige Gewährung von Pflegegeld für die deutsche Staatsbürgerin zuständig ist. Denn der Gatte der Frau ist als selbstständig Erwerbstätiger in Spanien sozialversichert. Die Arbeitslose ist über ihren Ehemann mitversichert.