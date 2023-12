Deutsche Bauern demonstrieren gegen Kfz-Subventionsende

In Deutschland mobilisieren Landwirte gegen die geplante Streichung der Agrardiesel-Subvention und der Kfz-Steuerbefreiung. Der Deutsche Bauernverband hat für Montag zu einer Kundgebung unter dem Motto "Zu viel ist zu viel" in Berlin aufgerufen. Die Bauern wollen mit großen Traktoren beim Brandenburger Tor auffahren, als Redner erwartet wird auch der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, ging aus deutschen Medienberichten am Wochenende hervor.

Die geplanten Streichungen sind Teil der Haushaltskonsolidierung der deutschen Bundesregierung nach dem Urteil des dortigen Bundesverfassungsgerichts. Umweltschützer sehen allerdings auch klimaschädliche Förderungen.

Bauern-Präsident Joachim Rukwied forderte die Ampel-Koalition in Berlin auf, die Pläne zu den Streichungen zurückzuziehen. Ansonsten habe die Landwirtschaft in Deutschland keine Zukunft. Auch Özdemir hatte die Kürzungen als "problematisch" kritisiert. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) verteidigte die Ampel-Pläne im Agrarbereich hingegen.

Der Chef der oppositionellen CDU, Friedrich Merz, meinte, dass "jeder landwirtschaftliche Betrieb im Jahr mit 4.000 Euro zusätzlichen Steuern belastet" werde. Der ganzen Branche koste die Streichung eine Milliarde Euro, sagte eine CDU-Parlamentarierin.