Deutsche Bank und UBS für Aramco-Börsengang angeheuert

Der saudi-arabische Ölkonzern Aramco hat nach Insider-Angaben UBS und Deutsche Bank als Konsortialführer für den geplanten Börsengang angeheuert. Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen sagten Reuters, der Konzern beginne damit, Banken über die Rolle der beiden Konsortialführer zu informieren.

Reuters hatte früher berichtet, Aramco habe sich in den vergangenen Wochen neun Banken ausgesucht, die eine führende Rolle bei der globalen Koordinierung des Börsengangs einnehmen sollen. Eine der Personen sagte, weitere Banken sollten in untergeordneten Funktionen an dem Vorhaben beteiligt werden.