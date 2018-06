Deutsche Bank besteht US-Stresstest nicht

Die Deutsche Bank ist beim zweiten Teil des US-Stresstests der großen Geldhäuser als einziges Institut durchgefallen. Der Test habe teilweise "erhebliche Schwächen" bei der US-Tochter des größten deutschen Geldhauses offenbart, teilte die US-Notenbank Federal Reserve am Donnerstag in Washington mit.

Die US-Banken werden seit 2013 einer umfassenden Analyse (CCAR – Comprehensive Capital Analysis and Review) der Aufseher unterzogen, sie hatten entsprechend schon mehrere Jahre Zeit, sich auf die Anforderungen der Fed einzustellen. Besteht ein Institut den CCAR-Test nicht, kann die Fed Dividendenzahlungen oder Aktienrückkaufprogramme der Geldhäuser verweigern. Auslandsbanken dürfen unter Umständen dann kein Kapital an ihre Mutterkonzerne auszahlen.

Der seit April amtierende Vorstandschef Christian Sewing hat dem Institut eine umfassende Rosskur verordnet. Er will sich künftig stärker auf Geschäfte in Deutschland und Europa konzentrieren und hat insbesondere in den USA und am Standort London zahlreiche Stellen im zuletzt schwächelnden Investmentbanking gestrichen. Die jetzt unter die Lupe genommene DB USA Corporation steht mit einer Bilanzsumme von 133 Milliarden Dollar (114,5 Mrd. Euro) für rund 7 Prozent der Bilanzsumme des gesamten Deutsche-Bank-Konzerns und 28 Prozent aller Geschäftseinheiten der Deutschen Bank in den USA.