Deutsche Autorin Birgit Vanderbeke gestorben

Die deutsche Autorin Birgit Vanderbeke ist tot. Sie starb überraschend am 24. Dezember im Alter von 65 Jahren, teilte der Piper Verlag, wo zuletzt ihre Romane erschienen sind, am Dienstag mit. Ihr umfangreiches Werk wurde mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet - darunter der Ingeborg-Bachmann-Preis für ihre Debüterzählung "Das Muschelessen".

Vanderbeke wurde 1956 in Dahme (Brandenburg) geboren. Sie kam kurz vor dem Mauerbau 1961 mit ihren Eltern in den Westen und wuchs in Frankfurt auf. Sie studierte Romanistik und Jura. Nach kurzem Aufenthalt in Berlin zog Vanderbeke 1993 mit Lebenspartner und Sohn nach Südfrankreich, wo sie bis zu ihrem Ableben blieb.