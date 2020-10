Deutsche Allianz Leben schafft 100-Prozent-Garantie ab

Deutschlands größter Lebensversicherer Allianz Leben will seinen Kunden vom kommenden Jahr an nicht mehr den 100-prozentigen Erhalt ihrer eingezahlten Beiträge garantieren. Im Neugeschäft werde die Allianz Leben in Deutschland ab 2021 nur noch Lebens- und Rentenversicherungen verkaufen, bei denen zum Ende der Ansparphase 60, 80 oder 90 Prozent der Einzahlungen garantiert sind, teilte die Deutschland-Tochter der Allianz am Dienstag mit.

Der Versicherungsriese rührt damit angesichts der Dauer-Niedrigzinsen an einem Tabu in der Lebensversicherungsbranche, die jahrzehntelang mit Beitrags- und Zinsgarantien geworben hatte. "Mit angepassten Garantien und flexiblerer Kapitalanlage verbessern sich die Chancen für langfristig attraktive Renditen in Zeiten von Null- und Negativzins", hieß es. Je geringer der garantierte Anteil der Beiträge, desto mehr kann die Allianz sie in riskantere, aber lukrativere Anlagen wie Aktien investieren. In der Riester-Rente und der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) soll es - wie vorgeschrieben - weiter eine 100-prozentige Beitragsgarantie geben. Die Allianz drängt jedoch auch bei diesen streng reglementierten, staatlich geförderten Altersvorsorge-Produkten auf Änderungen.

Die Allianz-Pensionskasse, die wegen ihrer strengen Vorgaben zuletzt nur noch geringe Renditen bieten konnte, werde von 2022 an für neue Kunden geschlossen, erklärte der Versicherer. In der bAV werde Allianz Leben dann nur noch Direktversicherungs- oder Pensionsfonds-Produkte anbieten.