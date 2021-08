Deutsche Agrarministerin kritisiert Billigangebote im Handel

Die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat sich gegen massiven Kostendruck auf die Landwirtschaft durch einen weiteren Preiskampf mit Billigangeboten im Handel gewandt. "Wir hatten noch nie ein solches Bewusstsein und eine so intensive Diskussion über Lebensmittelpreise, speziell für Fleisch", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

"Meine Erwartung an den Handel ist klar: Fleisch sollte über die Qualität, das Tierwohl oder die Herkunft, nicht über den niedrigsten Preis beworben werden." Die Landwirte seien einem Preiskampf ausgesetzt, "den auch wir Verbraucher mitunter stark beeinflussen", erläuterte Klöckner. "Damit ein Landwirt über die Runden kommt, geht es häufig nur noch über die Menge." Daher sei ihr Petitum auch an die Verbraucher: "Lieber weniger, dafür höherwertiges Fleisch." Das Glück von Landwirten liege nicht darin, Tausendermarken an Tieren zu erreichen. "Bestände können auch kleiner sein, wenn Betriebe für die Einhaltung höherer Standards ordentlich entlohnt werden und es sich rechnet."