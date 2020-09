Deutschcafé startet mit neuen Öffnungszeiten

Das Deutschcafé ändert ab September seine Öffnungszeiten. Ab dem 17. September 2020 findet das Deutschcafé jeweils donnerstags von 16 bis 18 Uhr im ProKonTra, Kaiser-Franz-Josef-Straße 29, statt.

Die Stadt Hohenems möchte sich herzlich beim langjährigen Leiter des Deutschcafés, Hans Rückstätter, für seine Arbeit und seinen tatkräftigen Einsatz in den letzten Jahren bedanken. Durch seine ehrenamtliche Tätigkeit hat er das Deutschcafé gestaltet und geprägt. Nun gibt Hans Rückstätter die Leitung an das Team des Deutschcafés ab, das in gewohnter Weise weitergeführt wird.