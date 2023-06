Deutsch übergibt Partei fast schon saniert

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch übergibt die Partei seinen Nachfolgern fast schon saniert. Im APA-Interview betont er, dass man 2020 noch am "wirtschaftlichen Abgrund" gestanden sei, nun aber bei Fortsetzung seines Kurses 2025 schuldenfrei sein werde. Noch nicht fixiert ist der Auszug aus der Parteizentrale in der Löwelstraße. Ein Ersatzobjekt ist aber bereits gefunden.

Wie Deutsch ausführte, wäre es sein Plan gewesen, im Herbst dem Bundesvorstand ein neues moderneres Quartier vorzuschlagen, das man mit der Wiener Partei vorbereitet habe. Doch wenn der neue SPÖ-Vorsitzende lieber in der Löwelstraße bliebe, wäre das auch noch möglich. Hans Peter Doskozil hatte sich im Vorfeld der Mitgliederbefragung ja gegen den Auszug gewandt. Wie es mit Interessenten an dem Traditionsbau in der Wiener Innenstadt aussieht, wollte Deutsch nicht ausführen, gehöre das Objekt doch der Stadt Wien.

Der scheidende Bundesgeschäftsführer, der sich am Vormittag bei einem Frühstück von seinen Mitarbeitern verabschiedet hat, erinnerte im Interview daran, dass die SPÖ 2019 noch 16,5 Millionen an Schulden gehabt haben. Ende des Jahres würden es nur noch 4,2 Millionen sein.

Wichtig ist ihm dabei anzumerken, "dass wir die Partei nicht zu Tode gespart haben". Im Gegenteil sei es gelungen, die Kampagnenfähigkeit und den Social Media-Bereich auszubauen. Manches sei aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich gewesen: "Was man alles tun hätte können, weiß ich selbst am besten." Einmal mehr bedauerte der Partei-Manager, dass man auch einen Personalabbau durchführen habe müssen.

Deutsch erinnerte auch daran, dass die SPÖ im Vorjahr mit Pamela Rendi-Wagner an der Spitze bei über 30 Prozent gestanden sei, während man den nunmehrigen Vorsitzkandidaten in Umfragen zwischen 25 und 26 Prozent zugestehe. Dafür verantwortlich macht der Parteimanager fehlende Einigkeit: "Die Bevölkerung wählt keinen zerstrittenen Haufen."

Persönlich will Deutsch nach einem Urlaub entscheiden, wie er sich beruflich in nächster Zeit orientiert: "Ich habe noch keine Sekunde an die Pension gedacht." Auch der Politik bleibt er als Landtagsabgeordneter in Wien wohl noch länger erhalten. Er habe vor, auch bei der Wahl im Jahr 2025 wieder anzutreten.