Deutsch-österreichischer Außenhandel 2022 kräftig gewachsen

Trotz widriger Umstände ist 2022 ein überraschend gutes wirtschaftliches Jahr gewesen, findet Michael Scherz, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Deutschland. Österreich verzeichnete abermals kräftige Zuwächse im Außenhandel mit dem wichtigsten Handelspartner. Die Exporte nach Deutschland seien voriges Jahr um 17 bis 18 Prozent gestiegen und machen bis zu 58 Milliarden Euro aus. "Das ist eine sehr beeindruckende Zahl", erläuterte Scherz in Berlin im Gespräch mit der APA.

Die deutschen Exporte nach Österreich seien jedoch etwas stärker gestiegen, nämlich um 18 bis 19 Prozent, und erreichten 70 Milliarden Euro. "Wir halten damit unser traditionelles Handelsbilanzdefizit in der gleichen Größe wie bisher", so Scherz.

Mit dem sogenannten Doppelwumms in Deutschland, mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz extra 200 Milliarden Euro nachgeschossen habe, habe Berlin alle Länder der EU, die noch einen funktionierenden Produktionsanteil hätten, in Verzug gebracht. Laut Scherz seien davon vor allem Polen, Tschechien, die Slowakei, Österreich und Italien sowie abgeschwächt auch Frankreich betroffen.

Scherz betont, dass Österreich in der Digitalisierung "eindeutig einen Vorsprung gegenüber Deutschland verfügt. Vor allem in der öffentlichen Hand, in der Verwaltung von Bund, Ländern und Gemeinden, ist der Rückstand in Deutschland eklatant." Deutschland falle es Bei der Digitalisierung schwer, in die Gänge zu kommen. "Zwischen 2017 und 2022 war geplant, 520 Behördengänge digital anzubieten - geworden sind es knapp über hundert. Es reden zwar alle davon, aber passieren tut wenig."