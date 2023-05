Deutsch-Matura widmete sich heuer Emojis und Oma-Bild

Mit den Klausuren im Fach Deutsch hat am Freitag für knapp 42.000 Schülerinnen und Schüler die erste Woche der heurigen Zentralmatura geendet. Heuer mussten sich die Prüfungskandidaten unter anderem mit der Interpretation eines Textes des Autors Sasa Stanisic, der Verwendung von Emojis sowie einem Essay über Klischees im Bild der Großmutter in einer patriarchalen Gesellschaft auseinandersetzen. Laut Bildungsministerium ist die Prüfung ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen.

Deutsch ist das einzige Fach, in dem die Klausuren für alle teilnehmenden Schüler einheitlich sind. In allen anderen Gegenständen gibt es Unterschiede je nach Schultyp oder bei Fremdsprachen nach Anzahl der unterrichteten Jahre.

Dieses war heuer die Interpretation eines Kapitels aus dem Roman "Herkunft" von Stanisic, in dem es um die Einreichung eines Lebenslaufs bei der deutschen Ausländerbehörde ging. Im gleichen Aufgabenpaket ("Literatur-Kunst-Kultur") war außerdem das Verfassen eines Leserbriefs zu einem Interview mit dem Kritiker Hanno Rauterberg zur Freiheit der Kunst in der "Tiroler Tageszeitung" gefragt.

Nach dem Wochenende wird die schriftliche Matura am 8. Mai mit Spanisch bzw. der Minderheitensprachen Ungarisch, Slowenisch und Kroatisch fortgesetzt. Am 9. Mai folgt Englisch, am 10. Mai Französisch, abgeschlossen wird dann am 11. Mai mit Italienisch.