Deutsch: Keine zweite SPÖ-Bundesgeschäftsführerin angedacht

Der neue Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal" klargestellt, dass seine Position nicht um eine Co-Besetzung ergänzt werden soll. Damit trat er Gerüchten, wonach SJ-Chefin Julia Herr zweite Bundesgeschäftsführerin werden könnte, entgegen. Sie solle aber fixer Bestandteil der von der SPÖ geplanten Erneuerungsbewegung werden, sagte er.

Es freue ihn jedenfalls, dass Julia Herr in den Nationalrat einziehen wird, betonte Deutsch. Er sei ja selbst lange in Sozialistischen Jugend tätig gewesen - "und ich weiß, dass es ganz wichtig ist, sich um den politischen Nachwuchs zu kümmern". "Ich bin der Meinung, dass sie auf jeden Fall ein fester Bestandteil dieser Erneuerungsbewegung sein sollte." Eine zweite Bundesgeschäftsführerin neben ihm zu installieren sei aber nicht geplant: "Das ist zusätzlich nicht angedacht." Wie auch schon am Vortag in der "ZiB 2" betonte Deutsch, dass es mit Andrea Brunner außerdem ja bereits eine Stellvertreterin für seine Funktion gibt.