Deutliches Umsatzplus bei Dienstleistungen und Handel

Laut Statistik Austria hat das erste Halbjahr 2018 für Dienstleistungsunternehmen, besonders für Beherbergung und Gastronomie, sowie für den Handel deutlich mehr Umsatz gebracht. Dienstleistungsunternehmen verzeichneten ein Umsatzplus von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der Handel ein nominelles Umsatzplus von 3,9 Prozent, was für den Absatz eine Zunahme von 1,7 Prozent bedeutet.

Den stärksten Umsatzzuwachs innerhalb der Dienstleister wiesen die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (+9,2 Prozent) auf, gefolgt von der Beherbergung und Gastronomie (+7,3 Prozent). Einen Anstieg von jeweils 5,4 Prozent verzeichneten der Verkehr sowie die freiberuflichen/technischen Dienstleistungen. Im Bereich Information und Kommunikation wurde ein Plus von 3,1 Prozent erzielt.

Das deutlichste Plus im Handel verbuchte im Zeitraum Jänner bis Juni der Kfz-Handel mit +5,8 Prozent im Umsatzvolumen, das entspricht einem Absatzplus von 4,6 Prozent. Der Großhandel zeigte signifikante Umsatzsteigerungen in Höhe von 4,2 Prozent und eine um 1,4 Prozent höhere Absatzmenge. Positiv bilanzierte auch der Einzelhandel mit einem Plus von 2,7 Prozent nominell und 0,7 Prozent preisbereinigt.