Deutlicher Anstieg der Firmeninsolvenzen

Mit 1.452 Firmeninsolvenzen waren in den ersten drei Monaten um 36,59 Prozent mehr Fälle zu verzeichnen als im Vorjahreszeitraum. Bei den eröffneten Insolvenzverfahren verzeichnete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in seiner Statistik mit 809 Fällen einen Anstieg um 37,12 Prozent. Damit wurden auch die Verfahren im 1. Quartal des Vor-Corona-Jahres 2019 um 4,52 Prozent übertroffen. Und mit 643 Fällen stieg die Zahl der Verfahrensabweisungsbeschlüsse um 35,94 Prozent.

Als problematisch wertete der AKV in seiner Statistik, dass 6 von 10 Insolvenzverfahren nicht von den Unternehmen selber, sondern von Gläubigern beantragt werden. Positiv zu bewerten sei jedoch, dass die Gesamtpassiva trotz des deutlichen Anstiegs bei den Verfahren nur um 3,03 Prozent auf 431, 59 Mio. Euro gestiegen.

Im 1. Quartal konnten bereits 702 Firmeninsolvenzen abgeschlossen werden. In 29,34 Prozent der Fälle gab es einen Sanierungsplan, in 6,70 Prozent der Fälle einen Zahlungsplan nach Schließung des Unternehmens. Demnach wurden in einem Drittel der Fälle die Entschuldungsvorschläge angenommen. Anderseits endeten 219 Verfahren (31,20 Prozent) mit einem Totalausfall für die Gläubiger.