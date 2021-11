Deutlich weniger Verkehr als vor der Pandemie

Auf A14 und S16 heuer deutlich weniger Pkw-Verkehr als vor der Covid-19 Pandemie.

Auf der A14 Rheintalautobahn und S16 Arlbergschnellstraße waren in den ersten zehn Monaten des heurigen Jahres deutlich weniger Autos unterwegs als in der Zeit vor der Pandemie, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Die meisten Pkw waren in Vorarlberg auf der A14 bei Wolfurt-Lauterach unterwegs.