Deutlich mehr Privatinsolvenzen, Firmenpleiten stagnieren

Die Zahl der Firmenpleiten hat 2019 stagniert, dafür sind deutlich weniger Dienstnehmer betroffen als im Jahr zuvor, bilanzieren die Gläubigerschützer des KSV1870 in einer Hochrechnung. Auch die Schulden gingen um 18 Prozent zurück. Bei den Privatkonkursen hingegen gab es nach KSV-Berechnung einen deutlichen Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2017 und 2018.

Für 2020 erwartet KSV-Insolvenzrechtsexperte Hans-Georg Kantner keinen großen Anstieg mehr bei den Privatpleiten. Aufgrund der niedrigen Zinsen war es noch nie "so leicht, seine Schulden zu bedienen", heißt es vom KSV am Mittwoch zur vorläufigen Insolvenzstatistik für das heurige Jahr. Allerdings: Sobald die Zinsen steigen, werde es zu einem Aufholprozess bei den Insolvenzen kommen.

Mit Blick auf die Branchen traf es auch 2019 die "üblichen Verdächtigen", so Kantner. Die meisten Insolvenzen gab es nach Anzahl der Fälle in Unternehmensbezogenen Dienstleistungen, darunter fallen etwa Holdings, weiters im Bau und in der Gastronomie. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Betriebe gebe es in der Gastro allerdings unterdurchschnittlich viele Pleiten. Die größten Insolvenzen waren heuer die Firmengruppe SFL (Metallbau) mit Passiva in der Höhe von 92,1 Mio. Euro, gefolgt vom Folienhersteller Alufix mit 41 Mio. und dem Reiseveranstalter Thomas Cook mit 38 Mio. Euro.