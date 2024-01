Detroit Lions feiern ersten NFL-Play-off-Sieg seit 1992

Die Detroit Lions stehen erstmals seit 32 Jahren in der zweiten Play-off-Runde der NFL. Das Team aus Michigan gewann am Sonntag (Ortszeit) das Wild-Card-Spiel gegen die Los Angeles Rams mit 24:23. Quarterback Jared Goff, der von den Rams vor drei Jahren nur bedingt einvernehmlich verabschiedet worden war, Kicker Michael Badgley und eine starke Defensive führten die Lions zu dem Heimsieg im Ford Field. Auch die Green Bay Packers sind eine Runde weiter.

Die Packers beendeten die Saison der hoch gehandelten Dallas Cowboys abrupt mit einem 48:32-Erfolg. Vor allem in der Anfangsphase überrannten die Gäste aus Wisconsin um Quarterback Jordan Love die Cowboys förmlich. Der Nachfolger von Aaron Rodgers überzeugte mit drei Touchdown-Pässen und trifft mit seinem Team am kommenden Samstag auf die San Francisco 49ers. Die Lions haben am 21. Jänner entweder gegen die Philadelphia Eagles oder die Tampa Bay Buccaneers ein Heimspiel.

Die Lions gingen im Anfangsviertel dank zwei Läufen in die Endzone in Führung, während L.A. nur ein Field Goal gelang. Zur Halbzeit stand es nur noch 21:17 für das Heimteam, das sich auch nach der Pause den Angriffen der Rams um Ex-Detroit-Spielgestalter Matt Stafford erwehren musste.

8:41 Minuten vor Ende des dritten Viertels sorgte Badgley mit einem 54-Yard-Field Goal für die 24:17-Führung der Lions - dann übernahm die aggressive Defense das Kommando. Bis auf zwei Field Goals von Brett Maher schrieben die Rams nicht mehr an. Am Ende konnte Detroit bei eigenem Ballbesitz die Uhr runterticken lassen. In der TV-Übertragung von NBC wurden Zuschauer und Zuschauerinnen im Stadion eingeblendet, die Tränen in den Augen hatten. Die Detroit Lions sind eines von nur vier NFL-Teams ohne Super-Bowl-Teilnahme.