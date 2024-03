Detektive ermitteln gegen illegale Vermietung im Gemeindebau

Seit drei Jahren setzt Wiener Wohnen Detektivinnen und Detektive ein, um gegen Fälle der Nichtbenutzung oder der Untervermietung von Gemeindewohnungen vorzugehen. Was zunächst ein Pilotversuch war, entwickelte sich sehr schnell zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Insgesamt konnten seit dem Jahr 2021 bisher rund 300 Verdachtsfälle ermittelt werden, davon wurden alleine 2023 rund 150 Fälle geprüft, gab das Rathaus und Wiener Wohnen am Samstag bekannt.

"Der Gemeindebau soll den Menschen als leistbares Zuhause zum Wohnen zur Verfügung stehen und nicht für Geschäftemacherei zweckentfremdet werden. Denn jede Wohnung im Gemeindebau, die missbräuchlich verwendet wird, ist eine zu viel", sagte Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ). "Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit Konsequenzen rechnen." Erst 2022 musste der Großinvestor Siegfried Wolf seine Wohnung in einem Gemeindebau in Favoriten mangels "begründetem Wohnbedarf" zurückgeben.