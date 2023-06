Details zur Abwicklung des Corona-Fonds in NÖ präsentiert

Niederösterreichs LHStv. Udo Landbauer und Landesrat Christoph Luisser haben am Freitag Details zur Abwicklung von Auszahlungen aus dem Corona-Fonds des Landes präsentiert. Die "Wiedergutmachung" könne mit den nun festgelegten Richtlinien starten, sagten die beiden Freiheitlichen am Freitag in einer Pressekonferenz. "Es geht jetzt darum, Brücken zu bauen und das Kapitel Corona endlich hinter uns zu lassen", betonte Luisser. Kontrolliert werden Stichproben bzw. Einzelfälle.

Nach dem Beschluss in der Sitzung der Landesregierung am kommenden Dienstag sollen laut Landbauer als erster Schritt Ausgleichszahlungen für Strafen starten, die auf Basis von später durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) aufgehobenen Gesetzen verhängt wurden. Betroffene werden laut dem Landesvize "direkt informiert". In einem weiteren Schritt können ab 1. September 2023 bis Ende Februar 2025 Aufwendungen eingereicht werden, die vom ersten Lockdown am 16. März 2020 bis zum 30. Juni 2023 bezahlt wurden. Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte seien von den Hilfen ausgeschlossen, betonte Landbauer in der Pressekonferenz in St. Pölten. Angesichts einer Prüfungs-Ankündigung durch den Rechnungshof erklärte der Freiheitliche, die Richtlinien seien "rechtlich vollkommen in Ordnung".