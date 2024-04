Design-Genie Newey soll vor Abschied von Red Bull stehen

Chefdesigner Adrian Newey soll laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem vorzeitigen Abschied vom österreichisch-britischen Formel-1-Rennstall Red Bull Racing stehen. Wie "Auto Motor und Sport" sowie die BBC am Donnerstag berichteten, soll das Mastermind hinter dem Weltmeister-Boliden der "Bullen" wegen der pikanten Causa um Teamchef Christian Horner einen Teamwechsel zum Saisonende anstreben. Der Vertrag des 65-jährigen Briten bei Red Bull läuft bis Ende 2025.

Als Chefdesigner von Red Bull arbeitet Newey aber nicht mehr ausschließlich am Formel-1-Projekt des Energydrink-Herstellers, sondern ist auch in der Entwicklung des RB17-Hypercars involviert. Allerdings soll er sich nicht mehr zur Gänze in dieses Projekt vertiefen wollen. Für Red Bull Racing wäre ein vorzeitiger Abgang Neweys in Anbetracht der Regel-Revolution ab der Saison 2026 ein herber Schlag.