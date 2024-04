"Des Teufels Bad" in Favoritenrolle beim Filmpreis 2024

Dieser Erfolg für "Des Teufels Bad" hat sich gewaschen: Mit elf Nominierungen geht das Depressionsdrama von Veronika Franz und Severin Fiala als großer Favorit in die 14. Verleihung des Österreichischen Filmpreises im Juni. Auf Platz 2 des Nominiertenfeldes liegt Adrian Goigingers gefeiertes Musikerporträt "Rickerl" mit sieben Nennungen. Ernst wird es dann am 5. Juni im Wiener Rathaus bei der großen Preisgala, die heuer von Regisseur Thomas W. Kiennast inszeniert wird.

"Des Teufels Bad", das jüngst auf der Berlinale Weltpremiere feierte und Kameramann Martin Gschlacht einen Silbernen Bären einbrachte, ist in praktisch allen zentralen Kategorien im Rennen - von der Sparte Spielfilm über die Regie, von der weiblichen Hauptrolle (Anja F. Plaschg) bis hin zur Kameraarbeit. Und auch in der neuen Preissparte Casting ist "Des Teufels Bad" vertreten. "Mit dieser neuen Kategorie liegen wir zwei Jahre vor den Oscars", freute sich Moderator Faris Rahoma, der den Nominierungsreigen mit zahlreichen Branchenvertretern feierlich bestritt.

Das Quartett in der Königskategorie Bester Spielfilm komplettieren Sudabeh Mortezais EU-Drama "Europa" (insgesamt vier Nominierungen) sowie Jessica Hausners Cannes-Erfolg "Club Zero" (insgesamt drei Nominierungen). Das Pendantquartett der Dokumentarfilme bilden "27 Storeys" von Bianca Gleissinger, Joerg Burgers "Archiv der Zukunft", "Souls of a River" von Chris Krikellis sowie "Wer hat Angst vor Braunau?" von Günter Schwaiger.

Bei den Darstellerinnen rittern neben Plaschg ("Des Teufels Bad") Emily Cox ("Alma & Oskar"), Brigitte Hobmeier ("Wald") und Gerti Drassl ("Persona non grata") um die Ehrung als die aktuell Beste der Zunft. Drassl hat dabei auch in der Riege der Nebendarstellerinnen Chance auf eine Trophäe, ist sie doch für ("Wald") nominiert und hat Agnes Hausmann ("Rickerl") und Maria Hofstätter ("Des Teufels Bad") als Konkurrentinnen.

Für die künstlerische Gestaltung des diesjährigen Events zeichnet Regisseur Thomas W. Kiennast verantwortlich. "Mir ist es wichtig, dem Publikum das Gefühl zu geben: Hier feiert eine Nation ihren Film", umriss der 47-Jährige sein buntes Konzept, das unter dem Motto "More Than Film" steht. Dreh- und Angelpunkt soll dabei eine 30 Meter lange Leinwand im Festsaal des Rathauses werden, mit der man das Beste aus den örtlichen Gegebenheiten heraushole. "Der Festsaal ist ein toller Raum - er ist nur relativ ungeeignet für Galas wie diese", betonte Kiennast. In jedem Falle solle das Politische heuer vielleicht etwas in den Hintergrund treten: "Es geht um Spaß haben an diesem Abend."