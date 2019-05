Des Schneemanns letzter Auftritt

Die Hexe hat beim Winteraustreiben wieder das Sagen an der Vorderen Achmühle.

Dornbirn. Auf dem Funken an der Achmühle thronte heuer ein Schneemann anstelle der alteingesessenen Hexe, die ihren Platz bereits von Anfang an für sich beanspruchte. Deshalb wird der Auftritt des Schneemanns im Jahr 2019 wohl als einmalige Darstellung in die Geschichte der Vorderachmühler Funkengemeinschaft eingehen. Obwohl dessen Auftreten am Funkensonntag gegenüber den Hexenbefürwortern sehr vehement war, konnte sich der weiße Mann mit dem schwarzen Zylinderhut, den eine starke Windböe ihm vom Kopfe fegte, nicht durchsetzen. Dieser Schneemann war es dann, der die Vorderachmühler Funker unlängst zu einer Abstimmung bewegte, die knapp zugunsten der Hexe ausfiel. Das Ergebnis ließ den Erbauer des Schneemanns, Christian Sandri (61), dazu bewegen, sein Amt als Hexenmeister in jüngere Hände zu legen.

Es sind bereits 55 Jahre vergangen, als sich der junge Sandri mit sechs Jahren zu den Vorderachmühler Funkern hingezogen fühlte. Sein Vater war schon Funkenmeister und so lag es in der Familientradition, jedes Jahr den Winter mit einem kräftigen Feuer zu vertreiben. Nach Sandris Einschätzung ist die Vorderachmühler Gemeinschaft wahrscheinlich die älteste im Funkenbau weitum. Erste Fotos existieren aus dem Jahr 1890. Damals standen die Funken noch am Berg. Vom Zanzenberg wurde der Funkenplatz dann Mitte der 70er-Jahre herunter auf Rhomberg’s Bündt verlegt, dem heutigen Standort an der Dornbirner Ach.

45 Jahre Hexenmeister