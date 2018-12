Derzeit noch wenige Influenza-Fälle

Sowohl in Österreich wie auch in Europa werden derzeit nur sporadische Influenza-Infektionen registriert. Das Diagnostische Influenza Netzwerk Österreichs (DINÖ) hat am Montag jedoch darauf hingewiesen, dass in den vergangenen Jahren die Fallzahlen nach den Weihnachtsferien jeweils rasch angestiegen sind.

Zu diesem Zeitpunkt erhöhe sich das Erkrankungsrisiko für Kinder und damit auch für Personen in ihrem Umfeld stark, und daher sei es wichtig, die Durchimpfungsraten bei Kindern zu verstärken. Betrachtet man die Daten der vergangenen Influenza-Saison im Detail, so sieht man, dass die Virusaktivität ab der zweiten Jänner-Woche stark angestiegen ist und drei bis vier Wochen später ihren Höhepunkt erreichte, schrieb das Netzwerk. Bei älteren Personen könne sich das Ansteckungsrisiko bereits zu den Feiertagen erhöhen. Impfexperten raten daher spätestens jetzt zu einer Immunisierung.