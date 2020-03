Derzeit keine absolute Mehrheit für ÖVP in Städten

Die Vorarlberger Gemeindepolitik gilt zwar als "tiefschwarz", eine absolute Mandatsmehrheit hält die ÖVP in den Städten des Landes aber nicht.

In keinem der Stadtparlamente ging sich für die ÖVP bei der bisher letzten Gemeindevertretungswahl 2015 eine absolute Mehrheit aus, lediglich in Feldkirch stellt die Volkspartei mit 18 von 36 Sitzen immerhin die Hälfte der Stadtvertreter. Nach der Wahl 2010 war das noch anders: Damals hatte die ÖVP in Feldkirch (25 von 36) und Dornbirn (20 von 36) noch satte Mehrheiten, auch in Bludenz ging sich mit 17 von 33 Sitzen eine "Absolute" aus. In Bregenz waren 18 von 36 Stadtvertretern "schwarz". Nur in Hohenems schaffte die ÖVP 2010 mit 15 von 33 Sitzen weniger als die Hälfte der vergebenen Stadtvertretungssitze.

In großen Gemeinden stark

In den großen Gemeinden des Landes konnte die Volkspartei 2015 ihre Absolute hingegen in den meisten Fällen beibehalten. In der viertgrößten Kommune des Landes - Lustenau liegt einwohnermäßig vor den Städten Hohenems und Bludenz - ist die absolute Mehrheit der Gemeindevertreter ebenso "schwarz" (20 von 36) wie in der Bodenseegemeinde Hard (17 von 33) und in Rankweil bei Feldkirch (18 von 33). In Götzis (Bez. Feldkirch) und Lauterach (Bez. Bregenz) hält die ÖVP jeweils die Hälfte der Sitze in der Gemeindevertretung.