Derzeit kein Erntehelfer-Mangel für die Saison 2021 erwartet

Die heimische Landwirtschaft rechnet derzeit trotz Coronapandemie mit genügend osteuropäischen Arbeitskräften für die Ernte. "Entscheidend sind jedenfalls die Einreise- bzw. Ausreisebestimmungen und derzeit ist ein freier Personenverkehr für Erntehelferinnen und Erntehelfern möglich", hieß es vom Landwirtschaftsministerium zur APA. Man habe "die Lehren aus dem vergangen Jahr gezogen" und sei "auf diverse Szenarien besser vorbereitet als im letzten Jahr."

Auch das Arbeitsmarktservice hat Programme, um Arbeitslose in Österreich in die Land- und Forstwirtschaft zu vermitteln. "In der Praxis ist das aber oft sehr schwierig, das haben auch die Erfahrungen der Plattform dielebensmittelhelfer.at gezeigt", so das Landwirtschaftsministerium. "Landarbeit - im speziellen die Arbeit als Erntehelferin und Erntehelfern - ist sehr fordernd und nicht für jeden geeignet."