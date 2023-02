Der zweite aUGUST* ist ausgeschrieben!

Die Stadt Hohenems und das Literaturhaus Vorarlberg schreiben den Jugendpreis der Sprache zum zweiten Mal aus, mit dem Thema „Mehrsprachigkeit“ – in einer ganz neuen Ausrichtung!

Jugendliche und junge Erwachsenen sind eingeladen, die Sprachen dieser Welt zu entdecken. Das Thema kann zum Prinzip des Textes werden, es können mehrere Sprachen im Text vorkommen, die beispielsweise in Bezug zueinander gestellt werden. Der Text soll in einem ersten Schritt zum Thema „Mehrsprachigkeit“ geschrieben, in einem zweiten visualisiert und in einem dritten Schritt animiert werden.