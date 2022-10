Der Zorn Gottes entlud sich zu Beginn über Wien Modern

"Der Zorn Gottes" ist gewaltig. Ohne an dieser Stelle religiöse Aussagen treffen zu wollen, stimmt diese Analyse fraglos - für Sofia Gubaidulinas gleichnamiges Stück. Das stellten die Wiener Symphoniker am Samstagabend im Konzerthaus unter Matthias Pintscher eindrucksvoll unter Beweis und läuteten damit opulent das heurige Wien-Modern-Festival ein, das nun bis 30. November die Bundeshauptstadt mit Neuer Musik bespielt. Ein Wutausbruch als Startschuss.

Denn Gubaidulina lässt gleichsam die Posaunen von Jericho erschallen. Auf mächtige Blechsalven folgt ein tiefer Cantus der Wut, der die Streicher über weite Strecken zur klanglichen Auslegeware bestimmt, die sich nie gegen die anderen Gruppen in den Vordergrund spielt. Die Bläser und ab und an das Schlagwerk sind die Wortführer dieser Brandrede, wohingegen die Streicher bisweilen beinahe die Kraft zu verlassen scheint. Der Klang schwingt sich immer wieder brachial in die Weiten des Alls auf, um alsbald im vollen Lauf in die Fermate zu gehen. Und am Ende lässt die gebürtige Russin, die seit 1992 in Deutschland lebt, Beethoven-Zitate anklingen. "Der Zorn Gottes" ist in seiner exaltierten Gestalt das Finale einer Symphonie, die nicht existiert.