Der Zauberwald am Kirchplatz – eine Entdeckungsreise für Klein und Groß

Hohenems verzaubert seine Besucher in der Vorweihnachtszeit: Im November und Dezember 2022 punktet die jüngste Stadt Vorarlbergs mit einem abwechslungsreichen und besinnlichen Adventprogramm, das weihnachtliche Vorfreude weckt und Familien sowie Freunde zusammenbringt.

Am Freitag, dem 25. November 2022, von 15 bis 18 Uhr startet in der „Feenwerkstatt“ im Zauberwald am Kirchplatz die „OJAH Christmas Edition“: An diesem Nachmittag gibt es die Möglichkeit, wunderschöne Weihnachtskarten sowie lustige „X-Mas-Bilder“ zu gestalten. Zudem können Weihnachtswünsche für Senioren geschrieben werden, welche die OJAH anschließend an Alters- und Pflegeheime weitergibt.