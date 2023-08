"Der Zauberer vom Cobenzl": Neuer Roman von Bettina Balàka

Es beginnt mit einem nächtlichen Besuch des Grinzinger Friedhofs in Begleitung eines "sensitiven" Mediums, das die den Toten entweichende Naturkraft sehen soll, konfrontiert mit einem Meteoriteneinschlag und der Revolution von 1848 und endet mit dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ruin des Protagonisten. "Der Zauberer vom Cobenzl" ist keineswegs arm an außergewöhnlichen Ereignissen. Und doch hat Bettina Balàka weder einen Schauerroman noch einen Thriller vorgelegt.

Der neue Roman der 1966 in Salzburg geborenen und in Wien lebenden Autorin scheint mehr der historischen Wahrheit verpflichtet zu sein als man aufgrund der Fantastik mancher geschilderter Ereignisse annehmen mag. Carl Ludwig Friedrich Freiherr von Reichenbach lebte wirklich (und zwar von 1788 bis 1869), und Wikipedia berichtet von einem wahrlich ungewöhnlichen Leben zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, einem Forschergeist am Rande der Esoterik und einem findigen Ingenieur mit unermüdlicher Tatkraft. Er versuchte die Elemente zu zähmen, machte seine Dienstherren reich und verband Neugier mit Skeptizismus.