Der Winter steht vor der Tür

Bludenz. Die ersten Vorboten des Winters haben sich bereits bemerkbar gemacht. Die Schneeräum-Mannschaft der Stadt Bludenz steht in den Startlöchern.

Arbeitsbeginn an schneereichen Tagen ist um vier Uhr. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes und der Gärtnerei sind beim Schneeräumen gefordert. Bei normalem Schneefall sind 15 Mann der Stadt Bludenz im Einsatz. In Extremsituationen werden sowohl Personal als auch Gerätschaft angemietet. Ein intensiver Tag Schneeräumung kostet in Bludenz bis zu 15.000 Euro.