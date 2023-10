Der Weltraum - Planeten, Sterne, Galaxien

Kinder und Jugendliche können bei Veranstaltungen im Vorderland in das Weltall eintauchen.

RANKWEIL. Am kommenden Sonntag, 5. November um 10 und 11 Uhr im Frödischsaal in Muntlix, um 15-, 16- und 17 Uhr im Vereinshaus Rankweil sowie am Montag, 6. November um 17.30 Uhr in der Mittelschule Klaus-Weiler-Fraxern erklärt Astronomin und Wissensvermittlerin Ruth Grützbach im Rahmen der Veranstaltung der MINT-Region Vorderland/am Kuma in Kooperation mit den Bibliotheken Zwischenwasser, Klaus-Weiler-Fraxern und Koblach spannend und anschaulich, was Wissenschaftler über unser Sonnensystem, die Milchstraße oder weit entfernte Galaxien wissen. Gibt es Außerirdische? Was ist die dunkle Materie? Wie entstehen Sterne? Das mobile Planetarium ist ein einzigartiger Raum, der es uns ermöglicht den Himmel auf eine völlig neue Art und Weise zu entdecken. Die Vorstellungen sind voll interaktiv – die Besucher können bestimmen wo die Reise hingeht.