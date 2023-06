Der Weg zur personalisierten Medizin

Kontrafaktisches Denken und Planen nach dem Prinzip „Was wäre, wenn… und was folgt daraus?“ gilt als ein Wesensmerkmal von Intelligenz und das fällt den Mediziner:innen immer noch sehr viel leichter als lernenden Maschinen.

Wie lässt sich Künstliche Intelligenz in der Medizin einsetzen?

Medizin beschäftigt sich mit dem kranken Menschen, mit der Diagnose, Therapie und Vorhersage des Krankheitsverlaufs. Um den medizinischen Zustand der Personen zu erfassen, werden die Informationen mit Modellen interpretiert. Häufig erweisen sich die Informationen als unsicher und von hoher Komplexität. Maschinelles Lernen, ein wesentlicher Bereich der KI, erzeugt diese Modelle mittels Algorithmen. Insbesondere bei der Bild-gestützten Diagnostik in der Radiologie sind in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt worden.

Was bringt der Einsatz von KI in der Medizin mit sich?

Maschinelles Lernen hilft uns, die Fülle von Detailinformationen zu abstrahieren und in einfache Regeln zu verdichten. Dabei sollten für die Patient:innen verständliche Zusammenhänge erhalten bleiben. Zwar können lernende Algorithmen eine bedeutend größere Mengen an Detailwissen abspeichern als Menschen, jedoch können erfahrene Expert:innen (immer noch) weit besser verallgemeinern und kreativer planen. Gerade bei der Diagnose für eine spezifische Person erweist sich die Datenfülle an Faktenwissen als vorteilhaft, so dass KI-Systeme die Mediziner:innen bei der Diagnose unterstützen können.